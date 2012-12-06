Столкновения у президентcкого дворца в Каире: шестеро погибших

Как сообщает РИА «Новости», по меньшей мере восемь бронетранспортеров Национальной гвардии уже размещены по периметру президентской резиденции.

Некоторые египетские СМИ сообщают о размещении нескольких танков египетской армии на улицах, прилегающих к президентскому дворцу "Аль-Иттихадия".