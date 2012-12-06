Столкновения у президентcкого дворца в Каире: шестеро погибших
09:56, 06 декабря 2012Мир
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Шесть египтян погибли в столкновениях между сторонниками и противниками президента Мухаммеда Мурси минувшей ночью в Каире у резиденции главы государства.
В столкновениях между сторонниками и противниками Мурси не обошлось без жертв, фото с сайта expert.ru
Как сообщает РИА «Новости», по меньшей мере восемь бронетранспортеров Национальной гвардии уже размещены по периметру президентской резиденции.
Некоторые египетские СМИ сообщают о размещении нескольких танков египетской армии на улицах, прилегающих к президентскому дворцу "Аль-Иттихадия".
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