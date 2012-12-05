В МИД России прониклись законностью и правами человека в Америке

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве сказал уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

«В американской спецтюрьме Гуантанамо продолжают содержаться 165 узников», - сказал К.Долгов и добавил, что один из них - гражданин РФ.

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По его словам, люди в этой тюрьме содержатся без предъявления обвинений и без права на должное правосудие.

Он подчеркнул, что, несмотря на все обещания американских властей, эта тюрьма не закрыта.

«С точки зрения международного права, эти люди содержатся в правовом вакууме, бессудно и бессрочно», - сказал он и добавил, что такими действиями США нарушает взятые на себя международные обязательства.