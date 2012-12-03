Под завалами обрушившегося автотоннеля в Японии погибли 9 человек

Как сообщает ИТАР-ТАСС, в результате ЧП со стен и потолка тоннеля обрушилось более 150 бетонных плит. Под завалы попал отрезок тоннеля длиной свыше 100 м. Внутри оказались заблокированы несколько автомобилей, один из которых загорелся. Два человека получили травмы, однако смогли самостоятельно выйти из тоннеля, после чего их отправили в больницу.

Спасатели в течение нескольких часов не могли приступить к разбору завалов из-за сильного задымления, а также большой длины тоннеля, которая составляет 4,7 км.

Руководство компании-оператора автомагистрали уже принесло извинения в связи с произошедшим. Оно также отметило, что в ходе плановой проверки тоннеля в сентябре этого года не было выявлено никаких дефектов или нарушений безопасности.

Ведется расследование причин случившегося - уже была высказана версия, по которой одна из колонн, поддерживающих бетонные плиты на стенах и потолке, обрушилась, вызвав цепную реакцию на обширном участке магистрали.

Напомним, трагедия произошла в воскресенье утром в тоннеле Сасаго в префектуре Яманаси (центральная часть главного японского острова Хонсю) на участке крупной магистрали, которая соединяет Токио с городом Нагоя.