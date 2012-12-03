Таджикистан разблокировал доступ к сайту Радио «Свобода»

"В воскресенье вечером интернет-провайдеры и операторы мобильной связи получили смс-сообщение от Службы связи Таджикистана о том, что доступ к сайту данного радио можно разблокировать", - сказал он.

Как сообщает РИА Новости, доступ к сайту радио "Озоди"был заблокирован в минувшую пятницу некоторыми интернет-провайдерами и операторами мобильной связи также на основании смс-сообщения Службы связи. Глава правительственного ведомства Бег Зухуров сказал в минувшую пятницу, что доступ к сайту радиостанции закрыт из-за недовольства граждан страны, входящих в группу наблюдателей, осуществляющих на добровольных началах мониторинг СМИ. "Не только они, но и многие граждане страны не раз выражали недовольство работой ряда информационных агентств, клевещущих на Таджикистан", - отметил он.

Радио "Свобода" ("Озоди") после заблокирования 26 ноября соцсети Facebook постоянно писало об этом шаге Службы связи как "нарушающем свободу слова и права граждан страны на доступ к информации". На данный момент в Таджикистане частично или полностью заблокированы 30 веб-сайтов, среди которых: ria.ru. lenta.ru, zvezda.ru, Tjknews.com, Maxala.org, centrasia.ru, Fergana.ru.