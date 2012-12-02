Открытие нового аэропорта в Берлине снова переносится

Сроки его открытия переносятся уже в третий раз: сначала аэропорт должны были сдать в эксплуатацию в июне этого года, потом была названа другая дата – март 2013 года.

Как передает Немецкая волна со ссылкой на деловой журнал Wirtschaftswoche, этот миллиардный проект оказался в центре внимания не только из-за перенесение сроков сдачи его в пользование. Эксперты выражают предположение, что аэропорт может оказаться еще и слишком маловместительным.

«В связи с постоянным ростом пассажиропотока в немецкой столице новый аэропорт Берлина уже от начала функционирования будет работать на грани своих мощностей», - отмечает издание.

Журнал цитирует технического директора аэропорта Горста Аманна: «Аэропорт Берлин-Бранденбург придется расширять». При этом руководство аэропорта отбрасывает обвинение в том, что аэродром спроектировали маловатым. В ответ на эти упреки представитель аэропорта заявил, что его строительство «планировали, учитывая потребности рынка и спрос». А в случае потребности аэродром можно «успешно перестроить».

На данный момент предусмотрено, что аэропорт Берлин-Бранденбург будет обслуживать около 27 миллионов пассажиров в год. Два ныне действующих аэропорта немецкой столицы Тегель и Шенефельд, которые планируют закрыть после открытия нового аэродрома, достигнут такого объема пассажиропотока уже в 2013 году. То есть, новый аэропорт достигнет своего максимального пассажиропотока практически сразу после открытия.

Таким образом аэропорт, стоимость которого уже сейчас составляет 4,3 миллиардов евро, после начала функционирования опять будет нуждаться в новых инвестициях. «Вопрос о расширении появится очень скоро», - отмечает технический директор аэродрома.

Общая стоимость проекта, которая сначала должна была составлять два с половиной миллиарда евро, за время строительства возросла почти вдвое. Открытие аэропорта переносилось через проблемы с вентиляцией, системой противопожарной безопасности и в связи с банкротством вовлеченных в строительство подрядчиков.