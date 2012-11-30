Россия грозит НАТО ответными шагами за активность в Грузии

Так заявил в пятницу российским журналистам в Брюсселе постоянный представитель РФ при Североатлантическом альянсе Александр Грушко.

"Что касается Грузии, я уверен в том, что в НАТО понимают всю серьезность последствий для российско-натовских отношений и европейской безопасности любых шагов по дальнейшему вовлечению Грузии в альянс. Не могут не понимать этого", - цитирует РИА Новости.

В отношении расширения НАТО российская сторона исходит из того, что оно противоречит самой логике создания кооперативной системы безопасности в Европе и лишь географически перемещает разделительные линии, заявил Грушко.

"Было бы абсолютно нереалистично со стороны НАТО ожидать, что политика сближения Грузии с альянсом может каким-то образом повлиять на наши отношения с Южной Осетией и Абхазией и на наши обязательства по их защите", - добавил он.

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Размещение систем Patriot НАТО на сирийско-турецкой границе - это очевидный шаг в сторону вовлечения альянса в сирийские события, заявил также Александр Грушко.

По его словам, на состоявшихся в Брюсселе встрече с генсеком НАТО и заседании Совета Россия-НАТО на уровне послов, он "довел до членов СРН наши озабоченности в связи с запросом Турции о размещении комплексов Patriot на границе с Сирией".

"Ранее руководство альянса неоднократно заявляло, что Сирия - это не Ливия, и что НАТО не видит для себя роли в сирийской ситуации, но размещение зенитно-ракетных систем - это очевидный шаг в сторону вовлечения НАТО в сирийские события, и эта вовлеченность может стать нарастающей и необратимой в случае инцидента или провокации на границе", - подчеркнул он.