Строительный магнат арестован за долги

Экономический прокурор обвиняет 79-летнего предпринимателя в трех эпизодах, по которым он должен государству 1 миллион 10 тысяч евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Скай".

Вовос происходит из бедной семьи. Созданная им и носящая его имя компания построила множество известных в Афинах зданий.

В собственности компании "Бабис Вовос", согласно информации с ее сайта, находится недвижимость общей площадью более 200 тысяч кв. м стоимостью 1,2 миллиарда евро. Из-за кризиса 2008 года у компании начались финансовые трудности, и в октябре 2012 года она подала заявление о банкротстве.