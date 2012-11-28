Эксперт: «Южный поток» может быть полезен Украине

Об этом бывший уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский написал в статье «Украина может получить от «Южного потока» немалую выгоду», опубликованной на сайте УНИАН.

«Правда, сначала трубу нужно серьезно модернизировать (к модернизации на коммерческой основе можно привлечь и РФ, и страны ЕС), чтобы она могла обеспечить газом внутренних потребителей надолго и с любого направления. Первый шаг в этом деле недавно был сделан: подписаны документы о поставках газа через Польшу от немецкой компании RWE. Стоит заметить, что это положительное явление, но полноценный реверс можно реализовать только при условии полного прекращения транзита российского газа. Таким образом, следующим шагом должно быть обеспечение полноценного «реверса» всей ГТС. То есть, полный отказ от транзита российского газа, чем, с другой стороны, нас хочет напугать Москва в 2015-м году. И в ближайшее время, очевидно, начнет готовить основу для этого. В частности, Москва за немалые деньги пытается показать Европе, что с нами не стоит иметь дело», - считает Б.Соколовский.

Он считает, что неофициально надо подталкивать и Европу, и РФ как можно скорее реализовать этот проект и параллельно решить вопросы с поставщиком и отдельными покупателями газа, например, с Молдовой, Турцией или Румынией - на каких условиях и кто может арендовать украинские газохранилища и использовать их в случае сильного похолодания и т.д.

В частности, по мнению Б.Соколовскиго, можно предложить России вместе с ЕС построить новый транзитный газопровод через Украину, который бы полностью не был связан с внутренними поставками.

При этом эксперт считает, что сумму потерь от "газпромовского" транзита в 1,5 млрд долл. в год надо «перекрывать» за счет создания и развития новых отраслей вместо ликвидированных, невыгодных для Украины в стратегическом плане, «осколков» бывшей советской промышленности.

«Почему бы, например, не создать и не развивать IT-индустрию, или перерабатывающую отрасль с/х продукции за счет перепрофилирования газонесберегающих отраслей? Речь идет о металлургии и химии. Безусловно, этим перепрофилированием невыгодных отраслей должны заниматься правительства Украины и парламенты. Но они этого, к сожалению, не делали в течение более 20 лет. Вместо этого занимались более тактичными вопросами, которые диктовались очередными выборами, чьими-то частными интересами и... Москвой», - отмечает Б.Соколовский.

Полностью позиция Б.Соколовскиого изложена в его статье «Украина может получить от «Южного потока» немалую выгоду» на сайте «УНИАН экономика»