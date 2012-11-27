Украина и Дания подписали новое соглашение в военной области

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины, документы подписали сегодня в Киеве первый заместитель министра обороны Украины Александр Олийнык и Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в Украине Микаель Борг-Хансен.

А.Олийнык выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии «Северного сокола» и отметил, что Украина и Дания имеют много общих областей для дальнейшего сотрудничества, представляющих обоюдный интерес.

«Не имею никаких сомнений в дальнейшем успешном развитии двустороннего сотрудничества Украины и Королевства Дания по всем направлениям: в военно-политической, военной и военно-технической областях, поскольку уже на протяжении многих лет Дания является нашим надежным партнером», - сказал он.

В свою очередь М.Борг-Хансен подтвердил очень тесное сотрудничество оборонных ведомств Украины и Дании, в частности, воздушных сил двух государств. Он не видит никаких препятствий в выполнении очень нужной и в то же время сложной миссии – «Северного сокола-2013». Как отметил посол, нужно только обеспечить хорошую техническую и профессиональную подготовку.

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Как сообщалось, в период с 9 по 29 апреля 2012 года проведена очередная, 4-я совместная украинско-датская операция «Северный сокол-2012», в рамках которой военно-транспортным самолетом Ил-76МД Воздушных сил Вооруженных сил Украины с авиабазы ВВС США «Туле» на датскую полярную станцию «Норд» выполнено 20 рейсов и доставлено около 500 тонн топлива и 70 тонн оборудования и провизии.