Из Гренландии вернулись украинские военные летчики

С Гренландии на родину сегодня вернулись украинские военные летчики - участники общей украинско-датской операции по перевозке горючего на острове Гренландия «Северный сокол – 2012».

Как сообщили УНИАН в департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Минобороны Украины, операция проводилась на протяжении трех недель в экстремальных полярных условиях на военно-транспортном самолете Ил-76МД.

На военной площадке международного аэропорта «Борисполь» украинских авиаторов в торжественной обстановке встретили временно исполняющий обязанности начальника авиации командования воздушных сил генерал-майор Игорь Черепенько, члены Военного совета командования вида Вооруженных Сил Украины.

Во время торжественного митинга И.Черепенько поблагодарил личный состав за высокие показатели в боевой и профессиональной подготовке, профессионализм, а также образцовое выполнение военного долга, проявленные во время проведения украинско-датской операции “Северный сокол – 2012”.

Как отметил генерал-майор, подобные военно-транспортные операции ВС осуществляют четвертый год подряд.

В свою очередь, заместитель начальника авиации командования ВС полковник Александр Кулибаба, который возглавлял группу наших военных летчиков в операции подчеркнул, что в целом было осуществлено 20 рейсов с авиабазы ВВС США «Туле» на датскую полярную станцию «Норд» на острове Гренландия. При этом было перевезено свыше 500 тысяч литров горючего.

«Мы летали ежедневно кроме субботы и воскресенья. Полеты очень осложняли ограниченная видимость, безориентировочная местность, магнитное склонение, отдаленность запасных аэродромов, быстрое изменение метеорологических условий, а также сложное обслуживание авиационной техники и ограниченное количество навигационных средств», – отметил полковник.

Офицер сообщил, что задания операции выполняли два украинских экипажа. За это время удалось подготовить двух молодых летчиков и штурманов. Налет экипажей за время операции составляет около ста часов.

Справка. В феврале 2012 года между министерствами обороны Украины и Королевства Дания был подписан Меморандум о взаимопонимании по проведения общей военно-транспортной операции по перевозке горючего «Северный сокол – 2012».

В рамках ее проведения военно-транспортным самолетом Ил-76МД ВС ВС Украины перевезено 500 тысяч литров горючего и другого груза с авиабазы ВВС США “Туле” на датскую полярную станцию “Норд” на острове Гренландия.