Эксперт: в Украине зря считают, что НАТО и Россия будут за нее бороться

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе своей лекции «Перспективы Украины в Европейском Союзе» в Киевском национальном университете им. Шевченко.

«У меня такое впечатление, что в Украине существует ситуация недопонимания места Украины в международном сообществе», - сказал он.

По его словам, концепция внеблоковой политики имела место тогда, когда существовали блоки – Варшавский договор на востоке и НАТО на западе.

Он отметил, что тогда можно было говорить о внеблоковых странах в Европе, которыми были, например Финляндия, Швеция, Швейцария, Австрия, Югославия.

«Сегодня внеблоковая политика касается того, что уже прошло, то есть в Украине существует элемент недопонимания, что мир изменился», - сказал А.Ротфельд.

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По его словам, в Украине многие считают, что Украина настолько важный геополитический фактор в сегодняшнем мире, что Европейский Союз и НАТО, а также Российская Федерация будут стремиться перетянуть Украину на свою сторону, и Украина может оказаться в выигрышном положении.

По словам А.Ротфельда, такие мысли являются заблуждением.

«Вопрос в том, что сегодня никого особенно не затрагивает, где Украина находится. Все заняты своими внутренними вопросами», - сказал А.Ротфельд.

По его мнению, главными причинами недостатка безопасности являются не гонка вооружений и опасность нападения, а внутренние проблемы.

«Не надо ожидать, что внешний мир что-то предложит, все зависит от внутренней ситуации, это касается всех стран, и Украина не исключение», - добавил он.