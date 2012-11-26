Испания требует освобождения Тимошенко

Об этом заявил государственный секретарь Испании по делам Европейского Союза Иниго Мендез де Виго во время встречи с заместителем председателя партии «Батькивщина», бывшим вице-премьер-министром Украины Григорием Немырей в Мадриде, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины» .

Во время встречи стороны обсудили последние события в Украине в контексте отношений между ЕС и Украиной.

В этой связи Иниго Мендез де Виго вновь отметил, что любое продвижение навстречу Украине зависит от конкретных действий относительно освобождения лидера оппозиции Ю.Тимошенко и других политических узников Украины, прекращения всех без исключения политически-мотивированных дел в отношении членов оппозиции, отмечается в сообщении.

Госсекретарь Испании также выразил обеспокоенность поствыборным периодом в Украине, в частности растущим давлением на новоизбранных членов парламента от оппозиции.

«К сожалению, мы вновь наблюдаем, как система уголовного правосудия и органы правопорядка используются властью для запугивания оппозиции», - отметил Иниго Мендез де Виго.

«ЕС намерен сохранять и углублять свои отношения с Украиной. Мы высоко ценим принципиальный и конструктивный подход украинской проевропейской оппозиции Украины и ее лидера Юлии Тимошенко», - сказал он.

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Как сообщалось, 26-28 ноября в Мадриде (Испания) Г.Немыря принимает участие во встрече ЕНП, посвященной выборам в Европейский парламент и национальным выборам. Планируется, что в рамках мероприятия он выступит с речью и проведет ряд рабочих встреч.

ЕНП является крупнейшей и самой влиятельной политической силой на европейском континенте. В ее состав входят 74 партии-члена из 40 стран, 16 глав стран - членов ЕС и 7 глав стран, не являющихся членами ЕС, 13 членов Европейской комиссии; она имеет крупнейшую фракцию в Европарламенте.

В ряды ЕНП входят такие ведущие политики Евросоюза, такие как канцлер Германии Ангела Меркель, президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу, президент Европейского совета Герман ван Ромпей и президент ПАСЕ Жан-Клод Миньон.