Президент ЕНП: украинская власть вела нечестную игру

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой партии заявлении В.Мартенса.

"Проведение выборов в Украине не стало неожиданностью для международного сообщества. За последние два с половиной года президент Янукович и его правительство были очень последовательны в нивелировании демократических достижений Оранжевой революции: организация политически мотивированных судебных процессов для того, чтобы посадить за решетку ключевых лидеров оппозиции, таких как Юлия Тимошенко, закрытие независимой прессы, а теперь проведение выборов непрозрачным и некорректным образом"- заявил В.Мартенс.

"В отличие от европейских социалистов, которые сделали непонятное заявление, мол, выборы "соответствовали закону", заявления, сделанные миссиями наблюдателей Европейского парламента, ПА ОБСЕ, ПА Совета Европы и ПА НАТО, указывают на "нечестную игру" власти страны во время этих выборов в пользу правящих партий (Партия регионов и Коммунистическая партия) и препятствования оппозиции. К сожалению, искаженные результаты этих выборов только усилят позиции президента Януковича, который хочет разрушить Украину на ее пути к демократии, верховенству закона и евроатлантической интеграции ", - подчеркнул В.Мартенс.

"С другой стороны, если новое правительство Партии регионов будет искренним в продвижении европейской интеграции Украины, оно должно сначала освободить всех политических заключенных и отказаться от авторитарных методов. Но в нынешних условиях соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС не может и не будет ратифицировано. В то же время, ЕНП будет полностью поддерживать основные оппозиционные партии - «Батькивщину» и «УДАР» в их борьбе против авторитаризма", - добавил В.Мартенс.