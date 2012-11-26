Президент Литвы назначила лидера социал-демократов премьером

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Президент Литовской республики Даля Грибаускайте с учетом одобрения сейма назначила Альгирдаса Буткявичюса премьер-министром", - говорится в распростаненном администрацией главы государства сообщении, передает РИА "Новости".

Указ вступает в силу с момента подписания.

Грибаускайте поручила Буткявичюсу в течение 15 дней сформировать правительство и представить его состав.

Сейм Литвы в минувший четверг утвердил предложенную президентом кандидатуру лидера победившей на парламентских выборах Социал-демократической партии 54-летнего Буткявичюса на пост премьер-министра страны.

Социал-демократическая партия Литвы сразу после выборов в сейм, которые прошли в два тура 14 и 28 октября, подписала соглашение о создании левоцентристской коалиции с еще двумя до выборов оппозиционными политическими силами - Партией труда и "Порядком и справедливостью". Позднее эти три партии договорились об участии в формировании коалиции Избирательной акции поляков Литвы. Теперь у коалиции будет 85 голосов в сейме, что превышает конституционное большинство в 84 депутата.