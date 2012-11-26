Каталонский парламент более чем на 60% будет состоять из сторонников отделения

Однако, как показывают экзы-полы, хорошие достижения имеют другие "независимые" партии, пишет Радио Свобода.

Правоцентристская партия «Сближение и союз», которую возглавляет нынешний премьер Каталонии Артур Мас, получит, по этим данным, около 54-57 мест из 135, по сравнению с 62 местами в нынешнем составе регионального парламента.

Зато 20-23 места приобретает левая партия «Республиканская левая партия Каталонии», которая выступает за независимость края еще решительнее, и еще около 15 мест выбороли две меньшие, тоже радикальные независимые партии.

Таким образом, эти разные во многих политических вопросах, но едины в отношении к независимости Каталонии партии получают вместе более 60 процентов мест. Как предполагают, все они могут поддержать «Сближение и союз» с назначением референдума о независимости.

Артур Мас назначил досрочные выборы, надеясь усилить свои позиции, и пообещал, что в случае победы в течение четырех лет назначит такой референдум об отделении Каталонии, хотя его прямо запрещает Конституция Испании.