Каталонский парламент более чем на 60% будет состоять из сторонников отделения
По результатам экзит-полов по окончании голосования в воскресенье на досрочных выборах регионального парламента Каталонии правящая партия, выступившая за референдум о независимости, набирает больше всего голосов.
Однако, как показывают экзы-полы, хорошие достижения имеют другие "независимые" партии, пишет Радио Свобода.
Правоцентристская партия «Сближение и союз», которую возглавляет нынешний премьер Каталонии Артур Мас, получит, по этим данным, около 54-57 мест из 135, по сравнению с 62 местами в нынешнем составе регионального парламента.
Зато 20-23 места приобретает левая партия «Республиканская левая партия Каталонии», которая выступает за независимость края еще решительнее, и еще около 15 мест выбороли две меньшие, тоже радикальные независимые партии.
Таким образом, эти разные во многих политических вопросах, но едины в отношении к независимости Каталонии партии получают вместе более 60 процентов мест. Как предполагают, все они могут поддержать «Сближение и союз» с назначением референдума о независимости.
Артур Мас назначил досрочные выборы, надеясь усилить свои позиции, и пообещал, что в случае победы в течение четырех лет назначит такой референдум об отделении Каталонии, хотя его прямо запрещает Конституция Испании.