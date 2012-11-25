Сегодня в Каталонии проводят судьбоносные местные выборы

Каталонские националисты хотят провести референдум о том, должна ли Каталония отделиться от остальной Испании, пишет ВВС Украина.

Опросы общественного мнения показывают, что сторонники независимости получат много голосов на выборах.

Глава правительства Каталонии Артур Мас назначил досрочные выборы на фоне конфликта с центральным правительством по вопросу о финансировании.

В Мадриде заявляют, что каталонские националисты ищут оправдания, потому что в региональном бюджете почти закончились деньги, и образовался большой долг.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени (22:00 по Киеву).