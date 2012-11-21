Официально: Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

Об этом заявил сегодня глава МИД Египта Мухаммед Камель Амр на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Хиллари Клинтон, передает ИТАР-ТАСС.

Перемирие вступает в силу в 21.00 по египетскому времени. Его гарантом выступает руководство АРЕ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял предложения Египта о прекращении огня в секторе Газа.

"Глава правительства недавно говорил с Президентом США Бараком Обамой и принял его рекомендации дать шанс египетской инициативе по прекращению огня и тем самым попытаться стабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Израиля.

В то же время Б.Нетаньяху подчеркнул, что "Израиль примет все необходимые меры для защиты своих граждан".