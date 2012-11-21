Изготовить взрывчатку дома через три года станет сложнее

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение одобрено на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

За проект доклада Яна Мюльдера (группа либеральных партий, Нидерланды) проголосовали 595 депутатов, против – 12, воздержались – 14.

Таким образом, депутаты поддержали предложенный Еврокомиссией проект законодательства, который предусматривает возможность продажи ряда опасных химических веществ лишь покупателям, которые смогут доказать необходимость их приобретения. При этом предусматривается, что такие покупатели должны получать лицензии на приобретение химических веществ.

Среди химических веществ, которые используются для чистки бассейнов и в виде удобрений без лицензий будут продаваться лишь три: перекись водорода, азотная кислота и нитрометан. Вместе с тем продавцы должны регистрировать продажу таких продуктов.

После одобрения Советом ЕС страны-члены будут иметь 18 месяцев на воплощение положений данного закона в национальное законодательство.

Ограничения на приобретение химических веществ для граждан вступят в силу через 3 года с момента вступления в силу данного закона.