Мальчик убил ровесницу в школьном автобусе
01:51, 21 ноября 2012Мир
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В штате Флорида 20 ноября 13-летняя девочка была застрелена в школьном автобусе учеником той же школы.
Инцидент произошел утром в школьном автобусе, который должен был развезти детей по школам.
По словам представителя полиции, девочку, получившую ранение в шею, отвезли в госпиталь в Майами, где она вскоре скончалась. В полиции также добавили, что вместе с девочкой в автобусе ехали ее младшая сестра и восемь других школьников. Никто из них не пострадал.
Имя убийцы пока не сообщается, замечает Лента.ру. Известно только, что мальчика задержала полиция, изъяв у него оружие, из которого был совершен выстрел.
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