Мальчик убил ровесницу в школьном автобусе

Инцидент произошел утром в школьном автобусе, который должен был развезти детей по школам.

По словам представителя полиции, девочку, получившую ранение в шею, отвезли в госпиталь в Майами, где она вскоре скончалась. В полиции также добавили, что вместе с девочкой в автобусе ехали ее младшая сестра и восемь других школьников. Никто из них не пострадал.

Имя убийцы пока не сообщается, замечает Лента.ру. Известно только, что мальчика задержала полиция, изъяв у него оружие, из которого был совершен выстрел.