Пан Ги Мун предостерег Израиль от наземной операции в Газе

Как передает РИА «Новости», принимая Пан Ги Муна в Иерусалиме, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху повторил, что готов дать шанс дипломатии, но, если она не сработает, не остановится перед расширением кампании, которая пока ограничена дистанционными ударами.

"Я настоятельно предостерегаю от наземной операции, которая только усугубит трагедию", - сказал генеральный секретарь ООН, призвав обе стороны конфликта проявить максимальную сдержанность.

Б.Нетаньяху пообещал, что Израиль с готовностью поддержит долгосрочное решение проблемы сектора Газа, откуда на протяжении последних лет боевики обстреливают израильские города.

"Если долгосрочное решение может быть найдено и установлено дипломатическими средствами, Израиль с готовностью примет в нем участие. Но если потребуется расширить военную операцию для того, чтобы положить конец постоянному потоку ракет, Израиль не остановится ни перед чем, чтобы защитить свой народ", - сказал он.

Утром источник в правительственных кругах сказал РИА «Новости», что принятие решения о целесообразности наземной операции отложено на сутки, чтобы дать "шанс дипломатии".