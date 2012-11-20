Экс-премьера Хорватии приговорили к 10 годам тюрьмы

Такое решение вынес сегодня загребский суд, передает ИТАР-ТАСС.

По данным следствия, И.Санадер в 2008 году получил 5 млн евро от венгерской группы MOL за предоставление ей прав на управление хорватской нефтяной компанией INA. В 1995 году, по данным следствия, бывший премьер также получал взятки от австрийского банка Hypo Alpe Adria.

Бывший глава правительства отверг все обвинения, заявив, что суд над ним "политически мотивирован".

И.Санадер занимал пост премьер-министра с 2003 по 2009 год.