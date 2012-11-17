В Сибири созданы три украинские организации

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в омской региональной общественной организации «Сибирский центр украинской культуры «Сiрий клин».

«В Омске и Омской области созданы сразу три национально-культурные автономии украинцев: местная общественная организация «Национально-культурная автономия украинцев города Омска», местная общественная организация «Национально-культурная автономия украинцев Одесского района Омской области», местная общественная организация «Национально-культурная автономия украинцев Полтавского района Омской области», - говорится в сообщении.

Автономии в Полтавском и Одесском районах Омской области возглавили Иван Лысенко и Марина Рогожина соответственно. Председателем национально-культурной автономии украинцев в Омске стал Сергей Винник, который более 10 лет руководит омской региональной общественной организацией «Сибирский центр украинской культуры «Сiрий клин».

Все три национально-культурные автономии являются открытыми организациями, в которые может вступить любой житель Омска и области.

«Мы всегда очень тесно сотрудничали с жителями этих районов, мы все как одна большая семья. Теперь в Омской области есть украинские общественные организации со статусом юридического лица. Это позволит более организованно и самостоятельно решать вопросы сохранения самобытности, развития языка, традиций, образования, национальной культуры украинцев, проживающих в Омской области и в городе Омск», - сказал С.Винник.

Он выразил уверенность в том, что национально-культурные автономии станут духовным очагом, центрами сохранения украинских обычаев, традиций и историко-культурного наследия, и будут способствовать поддержанию мира, толерантности, сохранения и развития межнационального и межконфессионального согласия как на территории этого региона, так и на территории Росси в целом.