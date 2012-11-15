Из-за обострения на Ближнем Востоке дорожает нефть

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil поднялась на 0,15 доллара, или на 0,14%, - до 109,76 доллара за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,05 доллара, или на 0,06%, - до 86,37 доллара за баррель, пишет РИА "Новости".

Израиль объявил в среду о проведении масштабной операции против боевиков в сектора Газа. Операция стала ответом на массированные ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков. За "точечной ликвидацией" лидера военизированных формирований ХАМАС аль-Джабари последовали удары по инфраструктуре боевиков по всей территории сектора. Ряд мировых лидеров призвали стороны прекратить столкновения. Президент Египта Мухаммед Мурси отозвал египетского посла из Израиля и обратился к СБ ООН и Лиге арабских государств с требованием созвать чрезвычайные заседания для обсуждения обстановки в Газе.