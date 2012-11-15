Из-за обострения на Ближнем Востоке дорожает нефть
Мировые цены на нефть в четверг растут на опасениях о возможных перебоях в поставках сырья после обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом свидетельствуют данные торгов.
Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil поднялась на 0,15 доллара, или на 0,14%, - до 109,76 доллара за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,05 доллара, или на 0,06%, - до 86,37 доллара за баррель, пишет РИА "Новости".
Израиль объявил в среду о проведении масштабной операции против боевиков в сектора Газа. Операция стала ответом на массированные ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков. За "точечной ликвидацией" лидера военизированных формирований ХАМАС аль-Джабари последовали удары по инфраструктуре боевиков по всей территории сектора. Ряд мировых лидеров призвали стороны прекратить столкновения. Президент Египта Мухаммед Мурси отозвал египетского посла из Израиля и обратился к СБ ООН и Лиге арабских государств с требованием созвать чрезвычайные заседания для обсуждения обстановки в Газе.