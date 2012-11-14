Израиль подтвердил ликвидацию одного из высших руководителей Хамаса
18:01, 14 ноября 2012Мир
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Израиль подтвердил, что сегодня, в результате воздушных ударов по сектору Газа, был убит руководитель вооруженного крыла исламистского воинственного движения «Хамас» Ахмед аль-Джаабари.
Израиль провел операцию в Секторе Газа
Израильская спецслужба «Шин Бет» напомнила о «террористической деятельности», которую убитый вел в течение последнего десятилетия, пишет Радио Свобода.
Источники в «Хамас» сообщали, что Ахмед аль-Джаабари погиб вместе с еще одним человеком, когда в их автомобиль попала израильская ракета. Это стало самой большой потерей «Хамаса» со времени последнего вторжения Израиля в сектор Газа.
Операция состоялась после многодневного резкого роста напряженности между палестинскими боевиками и Израилем на границе с Сектором Газа.
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