Израиль подтвердил ликвидацию одного из высших руководителей Хамаса

Израильская спецслужба «Шин Бет» напомнила о «террористической деятельности», которую убитый вел в течение последнего десятилетия, пишет Радио Свобода.

Источники в «Хамас» сообщали, что Ахмед аль-Джаабари погиб вместе с еще одним человеком, когда в их автомобиль попала израильская ракета. Это стало самой большой потерей «Хамаса» со времени последнего вторжения Израиля в сектор Газа.

Операция состоялась после многодневного резкого роста напряженности между палестинскими боевиками и Израилем на границе с Сектором Газа.