Европа сегодня будет протестовать против мер экономии

Об этом сообщает радио "Свобода".

В Испании и Португалии не будут работать учебные заведения, общественный транспорт, бастовать также намерены работники аэропортов.

Мадрид может в ближайшее время попросить о помощи. Португалия в прошлом году уже получила такую ​​помощь от Евросоюза. Крупнейшее профсоюзное объединение Италии призвало прекратить на несколько часов работу по всей стране. Греческие профсоюзы также объявили о трехчасовом прекращении работы. Руководитель самого массового профсоюза Испании Фернандо Тохо называет такую ​​координацию «историческим моментом в европейском профсоюзном движении». Акции солидарности и символического прекращения работы планируются также в других странах Европы.