Египетский шейх призвал разрушить пирамиды и Большого сфинкса
14:15, 12 ноября 2012Мир
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Один из лидеров египетских салафитов аль-Гохари призвал разрушить пирамиды и Большого сфинкса.
Мусульмане хотят уничтожить Сфинкса. Фото http://www.republic-egypt.com/
Один из лидеров египетских салафитов, шейх Мурган Салем аль-Гохари призвал разрушить пирамиды и Большого сфинкса в Гизе.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на спутниковый телеканал «Аль-Арабия», исламский проповедник утверждает, что обязанностью каждого мусульманина является уничтожение подобных символов идолопоклонничества.
При этом он провел параллели с разрушенными талибами Бамеанскими статуями Будды в Афганистане.
Аль-Гохари известен в Египте своими ультрарадикальными взглядами. При прежних властях он несколько раз был осужден и освобожден только после революции.
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