Египетский шейх призвал разрушить пирамиды и Большого сфинкса

Один из лидеров египетских салафитов, шейх Мурган Салем аль-Гохари призвал разрушить пирамиды и Большого сфинкса в Гизе.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на спутниковый телеканал «Аль-Арабия», исламский проповедник утверждает, что обязанностью каждого мусульманина является уничтожение подобных символов идолопоклонничества.

При этом он провел параллели с разрушенными талибами Бамеанскими статуями Будды в Афганистане.

Аль-Гохари известен в Египте своими ультрарадикальными взглядами. При прежних властях он несколько раз был осужден и освобожден только после революции.