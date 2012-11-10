Сирийская оппозиция избрала лидера
02:36, 10 ноября 2012Мир
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Новым лидером Сирийского национального совета стал видный диссидент, христианин Джордж Сабра.
Джордж Сабра
Он был избран в пятницу на проходящей в столице Катара - Дохе встрече сирийских оппозиционеров.
Сразу после своего избрания Сабра заявил, что сирийская оппозиция нуждается в оружии для борьбы с режимом президента Башара Асада.
Как ожидается, Сирийский национальный совет проведет 10 ноября переговоры по объединению с другими сирийскими оппозиционными группировками.
Сирийский национальный совет, большинство членов которого живут за пределами Сирии, в последнее время подвергался критике со стороны представителей международного сообщества, в том числе США, которые считают его деятельность неэффективной, замечает Радио Свобода.
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