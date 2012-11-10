Сирийская оппозиция избрала лидера

02:36, 10 ноября 2012
Мир
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Новым лидером Сирийского национального совета стал видный диссидент, христианин Джордж Сабра.

Джордж Сабра

Он был избран в пятницу на проходящей в столице Катара -  Дохе встрече сирийских оппозиционеров.

Сразу после своего избрания Сабра заявил, что сирийская оппозиция нуждается в оружии для борьбы с режимом президента Башара Асада.

Как ожидается, Сирийский национальный совет проведет 10 ноября переговоры по объединению с другими сирийскими оппозиционными группировками.

Сирийский национальный совет, большинство членов которого живут за пределами Сирии, в последнее время подвергался критике со стороны представителей международного сообщества, в том числе США,  которые считают его деятельность неэффективной, замечает Радио Свобода.

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