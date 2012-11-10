Сирийская оппозиция избрала лидера

Он был избран в пятницу на проходящей в столице Катара - Дохе встрече сирийских оппозиционеров.

Сразу после своего избрания Сабра заявил, что сирийская оппозиция нуждается в оружии для борьбы с режимом президента Башара Асада.

Как ожидается, Сирийский национальный совет проведет 10 ноября переговоры по объединению с другими сирийскими оппозиционными группировками.

Сирийский национальный совет, большинство членов которого живут за пределами Сирии, в последнее время подвергался критике со стороны представителей международного сообщества, в том числе США, которые считают его деятельность неэффективной, замечает Радио Свобода.