В России считают американские выборы недостаточно демократичными

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.

«Прошедшие выборы вновь продемонстрировали, что избирательная система США, формировавшаяся два столетия назад, во многом не отвечает современным демократическим стандартам. Это, в частности, касается непрямого избрания Президента через коллегию выборщиков, лишения избирательных прав большого числа американцев, отсутствие единого реестра избирателей и общефедеральной системы подсчета голосов», - сказал А.Лукашевич.

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Также он отметил, что остро стоит вопрос о надлежащем наблюдении за выборами. По его словам, в Техасе местные власти в нарушение международных обязательств США отказались допустить на избирательные участки представителей мониторинговой миссии ОБСЕ, угрожая им арестом. Так же поступили в ряде других штатов.

«В Госдепартаменте такой подход взяли под защиту, хотя от других стран Вашингтон требует безусловного доступа иностранных наблюдателей к местам голосования», - подчеркнул А.Лукашевич.

Он убежден, что избирательной системе США далеко до эталона, которым ее стараются представить американские политики, охотно критикующие многие другие страны за недостатки в развитии демократии, но предпочитающие не замечать собственные очевидные изъяны.

При этом А.Лукашевич подчеркнул, что РФ готовы к конструктивной совместной работе после переизбрания президента Барака Обамы на второй срок.