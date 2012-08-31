Ромни обещает, что Путину с ним будет труднее

Как сообщает РИА Новости, выступая с ключевой речью, кандидат обещал, в случае избрания, проявить большую жесткость, в частности, по отношению к РФ и исправить все ошибки, совершенные, по его мнению, нынешним главой государства Обамой.

Кандидат упрекнул своего конкурента Обаму в слишком мягкой, по его мнению, позиции по отношению к России и пообещал, что в случае своего избрания проявит гораздо большую жесткость.

"При мне наши союзники встретят большую лояльность, а (Владимир) Путин увидит меньшую гибкость с нашей стороны и большую твердость", - сказал Ромни.

Этой фразой он напомнил о шумихе, поднятой американскими СМИ после встречи Обамы в конце марта в Сеуле с занимавшим в то время пост президента России Дмитрием Медведевым. Тогда СМИ писали, что Обама попросил у России о своеобразной "отсрочке" в диалоге по ПРО до завершения в США президентских выборов. По словам американского президента, после выборов он "будет обладать большей гибкостью" при дальнейшем обсуждении противоракетной обороны. Это заявление вызвало бурную реакцию республиканцев. Спикер палаты представителей Джон Бонэр даже потребовал от президента страны быть более осторожным в обещаниях относительно сотрудничества с Россией в области ПРО, а также публично подтвердить приверженность созданию ПРО.

Среди внешнеполитических тем Ромни вскользь упомянул лишь вопросы, связанные с Кубой, Израилем, Ираном и Польшей. Он вновь раскритиковал внешнеполитический курс действующей администрации и упрекнул Обамы в предательстве союзников.

"Президент Обама выбросил за борт таких союзников, как Израиль, хотя ослабил санкции в отношении Кубы Кастро. Он бросил друзей в Польше, уклонившись от соблюдения обязательств в сфере ПРО", - отметил Ромни, пообещав, что он, в случае избрания в президенты, будет верен союзникам, а в отношении соперников и "врагов", в том числе России, проявит решительность и твердость.

Ранее Ромни уже называл Россию "врагом номер один". Такое определение из времен "холодной войны" вызвало удивление не только в Москве, но и в Вашингтоне. Соратники по партии отчитали Ромни и посоветовали ему быть более современным.

Республиканцы уже не в первый раз причисляют Польшу к обиженным Обамой странам, хотя польский МИД уже заявлял о том, что такая точка зрения является неправильной.