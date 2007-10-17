В Москве твердят, что Украина и Россия могут обойтись без газовых посредников

Украина и Россия могут обойтись без посредников в газовой сфере, заявил депутат Госдумы РФ, директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН сегодня журналистам в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, он сказал: «Россия и Украина вполне могут обойтись без посредников, и накануне первый вице-премьер МЕДВЕДЕВ (первый вице-премьер РФ, председатель совета директоров "Газпрома" Дмитрий МЕДВЕДЕВ - УНИАН) это подтвердил», – отметил К.ЗАТУЛИН.

При этом он добавил, что данная проблема в Украине является надуманной и заполитизированной, и «не мы предложили этого посредника».

Как сказал К.ЗАТУЛИН, цена на газ для Украины не совсем соответствует рыночным условиям и складывается из цены на среднеазиатский газ и услуги по транзиту по территории России.

К.ЗАТУЛИН выразил уверенность, что новое украинское правительство будет учитывать сложившиеся дружественные украинско-российские отношения в газовой сфере.

Как сообщал ряд СМИ, 15 октября Д.МЕДВЕДЕВ заявил, что посредники в газовых отношениях между Украиной и Россией появились «в определенном историческом контексте» по инициативе украинской стороны, и их наличие сегодня «не вполне объяснимо» для России. По его мнению, отказ от услуг посредников, возможно, упростит взаимоотношения в газовой сфере между двумя странами и поможет Украине рассчитываться в срок за газ, не создавая таких больших долгов (имеется ввиду украинский долг, который премьер-министр РФ Виктор ЗУБКОВ оценил почти в 2 млрд. долл. - УНИАН).

"Газпром" через свою дочернюю компанию ООО "Газпром экспорт" приобретает газ, добываемый в Туркменистане, Узбекистане и Казахстане и продает его компании RosUkrEnergo AG (Швейцария), 50% акций которого принадлежит "Газпрому". RosUkrEnergo доставляет центрально-азиатский газ до границы России с Украиной и на границе перепродает его ЗАО "УкрГаз-Энерго". Эта компания часть полученного от RosUkrEnergo газа поставляет конечным украинским потребителям, а часть - реализует НАК "Нафтогаз Украины" для дальнейшего обеспечения топливом теплоснабжающих предприятий и бюджетных учреждений.