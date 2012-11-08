Эксперт: интерес США к Украине возникает эпизодически

Такое мнение высказал УНИАН Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества.

По его мнению, «интерес США к Украине возникает эпизодически. К тому же он недостаточно артикулирован и активизирован. Нынешней администрации Обамы важны вопросы безопасности, в том числе в Европе, и сдерживания России. Украина – лишь часть данной системы».

В.Кулик не исключает, что «сейчас появится более четкое экономическое направление в отношениях с Киевом: продвижение на отечественный рынок американских компаний и создание для них благоприятного инвестклимата. Это и будет ключевым вопросом диалога Украины и США. Больше будут говорить о бизнесе, регуляторной политике и т.д.».