Иран похвастал новым беспилотником с вертикальным взлетом

Об этом сообщает "Мехр" со ссылкой на возглавляющего проект Аббаса Джама.

По словам Джама, новый БПЛА создан с использованием "самых современных технологий". Ученый заверил, что у этой разработки не существует аналогов в мире. Аппарат совершенно бесшумен и ему не требуется разгон при взлете, сказал разработчик.

На публике беспилотник должны представить в конце января-начале февраля 2013 года. Его показ будет приурочен к торжествам по случаю 34-й годовщины Исламской революции.

Закрытые испытания беспилотника прошли 3 ноября 2012 года в присутствии высших военных чинов Ирана, отмечает Лента.ру.