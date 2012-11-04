Иран похвастал новым беспилотником с вертикальным взлетом
17:40, 04 ноября 2012Мир
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Иран разработал беспилотник с вертикальным взлетом.
Об этом сообщает "Мехр" со ссылкой на возглавляющего проект Аббаса Джама.
По словам Джама, новый БПЛА создан с использованием "самых современных технологий". Ученый заверил, что у этой разработки не существует аналогов в мире. Аппарат совершенно бесшумен и ему не требуется разгон при взлете, сказал разработчик.
На публике беспилотник должны представить в конце января-начале февраля 2013 года. Его показ будет приурочен к торжествам по случаю 34-й годовщины Исламской революции.
Закрытые испытания беспилотника прошли 3 ноября 2012 года в присутствии высших военных чинов Ирана, отмечает Лента.ру.
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