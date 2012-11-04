900 тысяч жителей Нью-Йорка сидят без света

Подача электричества возобновлена по всех районах Манхэттена, центру Нью-Йорка вернули его сияющий облик, сообщает РИА «Новости».

Пять суток нижний Манхэттен, начиная с 34-й стрит, оставался без электричества, отопления, горячей воды и выглядел покинутым его обитателями. Здесь не работали магазины, рестораны, и до сих пор в районе не налажено регулярное транспортное сообщение.

В 8-миллионном Нью-Йорке, на который пришелся эпицентр урагана "Сэнди", без электричества остаются еще 900 тысяч жителей Бруклина, Квинса и Стэтен-айленда.

Число жертв урагана в Нью-Йорке достигло 42 человек, сообщил в субботу в своем обращении к жителям мэр города Майкл Блумберг. Он объявил, что город восстанавливается после обрушившейся стихии, и в понедельник дети города пойдут в школу после недельного перерыва.

Пока не удалось полностью восстановить работу метрополитена и пригородных электричек, которые перевозят ежедневно 5,5 миллиона человек. По словам М.Блумебрга, подземный транспорт восстановил 80% своей обычной пропускной способности. Руководство метрополитена считает, что "Сэнди" нанес самый большой ущерб нью-йоркской подземке за все 108 лет ее существования.