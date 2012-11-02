Бывший охранник Обамы покончил с собой

Рафаэль Прието покончил с собой, находясь под следствием из-за того, что не сообщил о контактах с гражданином другого государства, пишет Радио Свобода со ссылкой на источники Reuters и Associated Press.

Правилами работы спецагентов предусмотрено, что они обязаны сообщать о интернациональных связях, чтобы они не создавали опасности для национальной безопасности США.

В заявлении спецслужбы говорится, что «Прието сделал блестящую 20-летнюю карьеру, был отмечен за достижения на своей работе, был преданным службе и хорошим другом».