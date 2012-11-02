Бывший охранник Обамы покончил с собой
10:55, 02 ноября 2012Мир
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Один из специальных агентов, ранее охранявший президента США Барака Обамы, очевидно, совершил самоубийство.
Охранник Обамы находился под следствием
Рафаэль Прието покончил с собой, находясь под следствием из-за того, что не сообщил о контактах с гражданином другого государства, пишет Радио Свобода со ссылкой на источники Reuters и Associated Press.
Правилами работы спецагентов предусмотрено, что они обязаны сообщать о интернациональных связях, чтобы они не создавали опасности для национальной безопасности США.
В заявлении спецслужбы говорится, что «Прието сделал блестящую 20-летнюю карьеру, был отмечен за достижения на своей работе, был преданным службе и хорошим другом».
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