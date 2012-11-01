В зоне евро снизилась инфляция
04:16, 01 ноября 2012Мир
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По предварительным данным, в октябре 2012 года годовая инфляция (октябрь к октябрю) в зоне евро составит 2,5%.
Об этом УНИАН сообщили в Евростате.
Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года годовая инфляция составляла в еврозоне 2,6%, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – 2,7%.
В зону евро с января 2011 года входит 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.
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