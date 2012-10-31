Израиль обеспокоен объединением "Свободы" и "Батькивщины"

Об этом он заявил ZN.UA, комментируя результаты выборов в парламент Украины.

В частности, посол сказал, что каждый народ имеет право выбирать тех людей в парламент, которых считает нужным.

Что же касается прохождения в парламент партии "Свобода", он в частности отметил, что его "беспокоит не столько сама партия "Свобода", сколько ее объединение с партией "Батьківщина", которая достаточно легитимна".

По мнению посла, сближение этих партий является тенденцией. И это его беспокоит.

"Право каждого выбирать представителей тех партий, кого он хочет. Но когда радикальная партия соединяется с недавнего ведущей партией "Батьківщина", меня, как и государство Израиль, это несколько беспокоит", - уточнил он.

"Потому что нельзя сидеть с повязкой на глазах и говорить, что ничего не слышишь, ничего не видишь. Я слышал из уст руководителя "Свободы" и антисемитские и полуантисемитские высказывания. И это очень неприятно, когда к власти в государстве приходят такие политические силы", - подчеркнул израильский дипломат.

"Я уверен, что отчасти это была предвыборная лихорадка, желание как можно больше получить голосов избирателей. Я очень надеюсь, что после выборов эта риторика изменится", - отметил Дин-Эль.