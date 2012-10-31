Растет число жертв урагана в США

По последним данным, погибли 43 человека, 18 из них в Нью-Йорке, - как заявил мэр города Майкл Блумберг.

В районах, которые оказались затопленными после удара стихии, продолжаются поисково-спасательные операции, поэтому число жертв может возрасти.

В Нью-Йорке с пяти часов вечера запущены первые дежурные автобусы. Власти города обещают, что регулярное автобусное сообщение будет восстановлено в среду. По решению муниципалитета, в эти дни все автобусы будут обслуживать жителей города безвозмездно.

Нью-йоркское метро, некоторые ветки и тоннели которого ушли под воду, сможет возобновить перевозки пассажиров лишь через четыре-пять дней. "На систему нашего метрополитена обрушилась самая мощная стихия за все 108 лет его существования", - приводит слова президента района Манхэттен РИА "Новости".