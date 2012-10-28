Польшу засыпало снегом: отменены авиарейсы, стоят поезда
В Польше первый снег осложнил железнодорожное движение и привел к отмене ряда авиарейсов.
Около 70 тыс. жителей столичного Мазовецкого воеводства Польши сегодня остались без электроснабжения из-за непогоды.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишут сегодня польские СМИ.
Также сильные осадки с мокрым снегом значительно осложнили железнодорожное движение и привели к отмене ряда авиарейсов.
Пассажиры были вынуждены часами ожидать отправление пригородных столичных поездов, часть из которых застряла, поскольку льдом были покрыты линии электропередач на дороге.
"Первый снег дал о себе знать не только водителям, но и пассажирам железной дороги на Мазовшу и в аэропорту "Модлин". Поезда на много часов застряли, а авиарейсы были отменены", - сообщает польский телеканал новостей TVN24.
Многие пассажиры поездов в эфире телеканала не скрывали возмущения из-за того, что железная дорога не обеспечила альтернативный транспорт, и им часами пришлось сидеть в вагонах без обогрева и даже света.
Компания Koleje Mazowieckie, которая обслуживает железнодорожные сообщения в столичном воеводстве, сообщила, что поезда из-за неблагоприятных погодных условий могут выезжать с опозданием на более чем час. Часть из них сможет отправиться в путь лишь после того, как локомотив будет заменен на такой, который ездит на дизельном горючем.
Трудности возникли и у другой компании, которая занимается железнодорожными перевозками в столичном регионе, SKM.
В то же время польская администрация дорог и автострад GDDKIA сообщила, что движение на самых главных дорогах в Польше не останавливалось.