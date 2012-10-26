Берлускони приговорили к 4 годам тюрьмы

Приговор экс-премьеру был оглашен в судебном деле о приобретении прав на показ американских фильмов по телевидению, сообщает ВВС Украина.

Как ожидается, господин Берлускони обжалует приговор.

Прокуроры просили для Сильвио Берлускони три года и восемь месяцев тюрьмы.

Акции компании Mediaset, принадлежащей господину Берлускони, упали на 3% после объявления приговора.

По Сильвио Берлускони было инициировано несколько судебных разбирательств, связанных с его бизнесом, однако либо он был оправдан, либо дела были приостановлены по сроку давности.

Два дня назад 76-летний Берлускони объявил, что не будет участвовать в парламентских выборах в следующем году.