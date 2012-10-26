Берлускони приговорили к 4 годам тюрьмы
18:17, 26 октября 2012Мир
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приговорен к четырем годам заключения за нарушение налогового законодательства.
Берлускони обжалует приговор
Приговор экс-премьеру был оглашен в судебном деле о приобретении прав на показ американских фильмов по телевидению, сообщает ВВС Украина.
Как ожидается, господин Берлускони обжалует приговор.
Прокуроры просили для Сильвио Берлускони три года и восемь месяцев тюрьмы.
Акции компании Mediaset, принадлежащей господину Берлускони, упали на 3% после объявления приговора.
По Сильвио Берлускони было инициировано несколько судебных разбирательств, связанных с его бизнесом, однако либо он был оправдан, либо дела были приостановлены по сроку давности.
Два дня назад 76-летний Берлускони объявил, что не будет участвовать в парламентских выборах в следующем году.
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