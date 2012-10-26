В Аргентине крыша супермаркета рухнула на людей: есть жертвы
08:32, 26 октября 2012Мир
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Несколько человек погибли, 15 пострадали в результате обрушения крыши супермаркета в городе Неукен на западе Аргентины.
Под завалами остаются люди, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Обрушение произошло в часы оживленной торговли. Площадь обрушения составила около 300 квадратных метров.
Интернет-версия газеты "Рио-Негро" со ссылкой на источники на месте событий сообщает о гибели не менее пяти человек. Кроме того, под завалами могут оставаться люди.
В больницы города доставлены 15 человек с травмами различной степени тяжести.
На месте происшествия работают спасатели и медики.
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