В Аргентине крыша супермаркета рухнула на людей: есть жертвы

Под завалами остаются люди, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Обрушение произошло в часы оживленной торговли. Площадь обрушения составила около 300 квадратных метров.

Интернет-версия газеты "Рио-Негро" со ссылкой на источники на месте событий сообщает о гибели не менее пяти человек. Кроме того, под завалами могут оставаться люди.

В больницы города доставлены 15 человек с травмами различной степени тяжести.

На месте происшествия работают спасатели и медики.