Впервые в истории США президент досрочно проголосовал на выборах главы государства

Обама сделал это досрочно — впервые в истории Соединенных Штатов. Он приехал на избирательный участок в Чикаго, где и отдал свой голос с помощью специального автомата. Для агитации ему и Митту Ромни остается всего неделя. Выборы пройдут 6 ноября, сейчас рейтинги кандидатов почти равны.

Только за сентябрь оба кандидата истратили на рекламу и агитацию полтора миллиарда долларов. Для сравнения в восьмидесятом Картеру и Рейгану вся кампания обошлась в 528 миллионов.

Вести.ру