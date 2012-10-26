Впервые в истории США президент досрочно проголосовал на выборах главы государства
08:26, 26 октября 2012Мир
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Действующий президент США Барак Обама проголосовал за самого себя.
Обама вошел в историю
Обама сделал это досрочно — впервые в истории Соединенных Штатов. Он приехал на избирательный участок в Чикаго, где и отдал свой голос с помощью специального автомата. Для агитации ему и Митту Ромни остается всего неделя. Выборы пройдут 6 ноября, сейчас рейтинги кандидатов почти равны.
Только за сентябрь оба кандидата истратили на рекламу и агитацию полтора миллиарда долларов. Для сравнения в восьмидесятом Картеру и Рейгану вся кампания обошлась в 528 миллионов.
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