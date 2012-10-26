Украинские миротворцы в Косово передали два объекта охраны

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей с общественностью Минобороны Украины.

Во время торжественной церемонии замены государственных флагов на флагштоке базы доклады о передаче полномочий от своих подчиненных приняли командиры национальных контингентов.

Выполняя задачи на базе КФОР “Nothing Hill”, украинские военнослужащие длительное время обеспечивали круглосуточную охрану зоны посадки вертолетов, периметра, КПП и других важных объектов базы.

Кроме того, украинские миротворцы передали под охрану американскому контингенту коммуникационный центр сил КФОР “Mount Goles”, расположенный близ столицы страны - города Приштины.