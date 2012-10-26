Украинские миротворцы в Косово передали два объекта охраны
07:46, 26 октября 2012Мир
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Военнослужащие украинского контингента в Косово, в соответствии с приказом командира многонациональной боевой группы “East” сил КФОР полковника Веймона Б.Стори, передали полномочия по охране базы “Nothing Hill” на севере края армянскому контингенту.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей с общественностью Минобороны Украины.
Во время торжественной церемонии замены государственных флагов на флагштоке базы доклады о передаче полномочий от своих подчиненных приняли командиры национальных контингентов.
Выполняя задачи на базе КФОР “Nothing Hill”, украинские военнослужащие длительное время обеспечивали круглосуточную охрану зоны посадки вертолетов, периметра, КПП и других важных объектов базы.
Кроме того, украинские миротворцы передали под охрану американскому контингенту коммуникационный центр сил КФОР “Mount Goles”, расположенный близ столицы страны - города Приштины.
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