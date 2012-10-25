Иванишвили может приступать - парламент Грузии утвердил правительство

Парламент Грузии на пленарном заседании в четверг утвердил новый новый кабинет министров во главе с премьер-министром страны, лидером победившей на парламентских выборах 1 октября коалиции "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутаты также выразили доверие правительственной программе "Для сильной демократической и единой Грузии", в которой новые власти страны обещают осуществить широкомасштабные реформы.

За новый кабинет министров и правительственную программу проголосовали 88 из 150 депутатов.

Парламентское меньшинство, состоящее из представителей "Единого Национального движения" президента Михаила Саакашвили, в голосовании не участвовало.