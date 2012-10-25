Иванишвили может приступать - парламент Грузии утвердил правительство
15:48, 25 октября 2012Мир
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Парламент Грузии утвердил правительство во главе с Иванишвили.
Иванишвили официально назначен премьером. Фото http://top100.rambler.ru
Парламент Грузии на пленарном заседании в четверг утвердил новый новый кабинет министров во главе с премьер-министром страны, лидером победившей на парламентских выборах 1 октября коалиции "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Депутаты также выразили доверие правительственной программе "Для сильной демократической и единой Грузии", в которой новые власти страны обещают осуществить широкомасштабные реформы.
За новый кабинет министров и правительственную программу проголосовали 88 из 150 депутатов.
Парламентское меньшинство, состоящее из представителей "Единого Национального движения" президента Михаила Саакашвили, в голосовании не участвовало.
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