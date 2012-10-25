Беларусь как Россия - на зиму стрелки переводить не будет
11:18, 25 октября 2012Мир
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Беларусь не будет переводить стрелки часов на один час назад 28 октября.
Время будет отличаться на два часа от украинского
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщила пресс-служба Госстандарта Беларуси.
«Данное решение об отмене ежегодного перевода часовой стрелки в последнее воскресенье марта на один час вперед и в последнее воскресенье октября на один час назад было принято с целью согласованного с государствами-участниками Таможенного союза исчисления времени», - отметили в Госстандарте Беларуси.
Как сообщал УНИАН, Беларусь вслед за Россией приняла решение не переходить больше на зимнее время, начиная с осени 2011 года, оставив на своей территории летнее время.
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