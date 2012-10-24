В турецких тюрьмах уже больше месяца голодают 600 курдов

Как передает радио «Свобода», голодовка продолжается более сорока дней. Заключенные отказываются от еды, пьют сладкую или подсоленную воду и принимают витамины. Заключенные требуют разрешить использовать курдский язык в публичных местах и дать возможность обвиняемым-курдам право на защиту на этом языке.

Голодающие также выступают за прекращение изоляции лидера Курдской рабочей партии Абдуллы Оджалана, который отбывает пожизненное заключение в одной из турецких тюрем. Один из участников акции заявил: "Для нас дорога каждая минута. Мы готовы идти до конца. Мы добьемся своего или умрем в тюрьме, но не остановим эту акцию".

Как сообщают газеты, около двадцати участников забастовки находятся в критическом состоянии, им срочно требуется медицинская помощь.

Администрация тюрем, однако, не допускает к ним врачей и поместила участников голодовки в одиночные камеры.

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала турецкие власти не принимать карательные меры против заключенных, большая часть из которых была осуждена на длительные сроки за связи с Курдской рабочей партией.