Правозащитник: Развозжаеву угрожали смертью жены и детей
Российский оппозиционер Леонид Развозжаев, обвиняемый в подготовке к массовым беспорядкам, хочет опровергнуть явку с повинной, заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Московской Хельсинкской группы Валерий Борщев.
Как сообщает РИА «Новости», уголовное дело, по которому проходит Л.Развозжаев, Следственный комитет РФ возбудил после выхода на телеканале НТВ фильма "Анатомия протеста-2". Его авторы утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти на деньги из-за рубежа.
В понедельник, 22 октября, стало известно, что Л.Развозжаев во всем признался, однако позднее появились сообщения, что он написал явку с повинной под давлением. Сейчас Л.Развозжаев находится в московском СИЗО "Лефортово".
"Он хочет дезавуировать это обращение, этот текст", - сказал В.Борщев на пресс-конференции в Москве.
По его словам, Л.Развозжаев в ходе встречи с ним во вторник сообщил, что хочет опровергнуть "практически все, что говорил". В то же время он признал, что юридически это сделать непросто.
Лично об этом Л.Развозжаев пока не объявлял, заявила журналистам секретарь московской ОНК Зоя Светова. "Это очевидно, у него пока нет адвоката, которому бы он доверял. Поэтому никаких заявлений он пока не делал", - сказала она.
В.Борщев также сообщил, что Л.Развозжаеву во время его нахождения, предположительно, в Брянской области, неизвестные, вывезшие его из Украины, угрожали смертью, в том числе насильственной смертью его членов семьи.
"Они отрабатывали текст, который он должен подписать, это сопровождалось угрозами: "мы знаем все про твоих детей, и дети будут мертвы, и жена"", - рассказал В.Борщев.
По его словам, на Л.Развозжаева оказывалось очень сильное давление, которое он назвал психологическими пытками.
По словам зампредседателя ОНК Любови Волковой, Л.Развозжаев в ходе встречи во вторник был в заторможенном состоянии.
"Я сразу заметила, что он был в заторможенном состоянии. Я спросила его (об этом), но он не стал говорить, рядом стояли сотрудники (учреждения)", - сказала Л.Волкова.
Ее слова подтвердила другой член ОНК Лидия Дубикова. "Когда с нами разговаривали, он прилагал какое-то усилие воли, и черты его лица, мимика не была живой - она была какая-то скованная. Поэтому мы полагаем, что к нему какие-то средства применялись. Хотя он все говорил правильно, но терялся, говорил замедленно, скованно. Он говорил: "Я боюсь, что придут опять эти, и опять будут надо мной издеваться", - рассказала Л.Дубикова.
Она сообщила, что в разговоре с Л.Развозжаевым выяснилось, что к нему, помимо психологического, также применялось физическое воздействие. "Когда он замыкался, (говорил) что не хочет писать (явку с повинной), его били. Хотя он не упомянул, что это избиение, но его били, к нему применялись силовые приемы", - предположила Л.Дубикова.
В свою очередь, секретарь ОНК Зоя Светова добавила, что Л.Развозжаев также намерен обратиться с заявлением в СК и Генпрокуратуру, для чего ему вначале необходима встреча с адвокатом.
"Он хочет написать о похищении в Следственный комитет, Генпрокуратуру. Естественно, ему для этого нужен адвокат", - сказала З.Светова.