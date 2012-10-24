Правозащитник: Развозжаеву угрожали смертью жены и детей

Как сообщает РИА «Новости», уголовное дело, по которому проходит Л.Развозжаев, Следственный комитет РФ возбудил после выхода на телеканале НТВ фильма "Анатомия протеста-2". Его авторы утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти на деньги из-за рубежа.

В понедельник, 22 октября, стало известно, что Л.Развозжаев во всем признался, однако позднее появились сообщения, что он написал явку с повинной под давлением. Сейчас Л.Развозжаев находится в московском СИЗО "Лефортово".

"Он хочет дезавуировать это обращение, этот текст", - сказал В.Борщев на пресс-конференции в Москве.

По его словам, Л.Развозжаев в ходе встречи с ним во вторник сообщил, что хочет опровергнуть "практически все, что говорил". В то же время он признал, что юридически это сделать непросто.

Лично об этом Л.Развозжаев пока не объявлял, заявила журналистам секретарь московской ОНК Зоя Светова. "Это очевидно, у него пока нет адвоката, которому бы он доверял. Поэтому никаких заявлений он пока не делал", - сказала она.

В.Борщев также сообщил, что Л.Развозжаеву во время его нахождения, предположительно, в Брянской области, неизвестные, вывезшие его из Украины, угрожали смертью, в том числе насильственной смертью его членов семьи.

"Они отрабатывали текст, который он должен подписать, это сопровождалось угрозами: "мы знаем все про твоих детей, и дети будут мертвы, и жена"", - рассказал В.Борщев.

По его словам, на Л.Развозжаева оказывалось очень сильное давление, которое он назвал психологическими пытками.

По словам зампредседателя ОНК Любови Волковой, Л.Развозжаев в ходе встречи во вторник был в заторможенном состоянии.

"Я сразу заметила, что он был в заторможенном состоянии. Я спросила его (об этом), но он не стал говорить, рядом стояли сотрудники (учреждения)", - сказала Л.Волкова.

Ее слова подтвердила другой член ОНК Лидия Дубикова. "Когда с нами разговаривали, он прилагал какое-то усилие воли, и черты его лица, мимика не была живой - она была какая-то скованная. Поэтому мы полагаем, что к нему какие-то средства применялись. Хотя он все говорил правильно, но терялся, говорил замедленно, скованно. Он говорил: "Я боюсь, что придут опять эти, и опять будут надо мной издеваться", - рассказала Л.Дубикова.

Она сообщила, что в разговоре с Л.Развозжаевым выяснилось, что к нему, помимо психологического, также применялось физическое воздействие. "Когда он замыкался, (говорил) что не хочет писать (явку с повинной), его били. Хотя он не упомянул, что это избиение, но его били, к нему применялись силовые приемы", - предположила Л.Дубикова.

В свою очередь, секретарь ОНК Зоя Светова добавила, что Л.Развозжаев также намерен обратиться с заявлением в СК и Генпрокуратуру, для чего ему вначале необходима встреча с адвокатом.

"Он хочет написать о похищении в Следственный комитет, Генпрокуратуру. Естественно, ему для этого нужен адвокат", - сказала З.Светова.