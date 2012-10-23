СМИ: 15 российских моряков арестовали в Нигерии за контрабанду оружия

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Агентство Рейтер со ссылкой на представителей местных военно-морских сил сообщает об аресте 15 российских моряков.

По информации СМИ Нигерии, задержаны девять российских моряков.

Как передают нигерийские СМИ, судно было арестовано на рейде Лагоса 20 октября.

На борту корабля были обнаружены автоматы, винтовки и боеприпасы.

Вместе с заместитель генерального директора владеющей судном компании Moran Security Group Вадим Гусев заявил РИА «Новости», что российское судно, арестованное властями Нигерии в порту Лагос, заранее предоставило всю необходимую для захода в порт документацию.

По данным нигерийской газеты Business day, на борту арестованного судна Myre Seadiver находилось 14 автоматов АК-47 и более 3,5 тысячи патронов к ним, а также 22 гладкоствольных ружья и около 5 тысяч боеприпасов к этому оружию.