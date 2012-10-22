Работу нефтепровода «Дружба» заблокировали презервативы

Узлы учета нефти на словацком и чешском участках нефтепровода "Дружба" вышли из строя из-за попадания в потоки нефти резиновых контрацептивов. Об этом сообщает ТСН.

Операторы обратили внимание на то, что счетчики вдруг начали показывать гораздо большие объемы прокачанной нефти, чем могло пройти по системе одномоментно. Для выяснения причин было принято решение остановить работу приборов учета и запустить резервные системы. Таким образом в основной системе обнаружили презервативы и детские соски. Неожиданные находки помешали работе сначала словацкого оператора трубы, а чуть позже - венгерского.

В Беларуси ("Гомельтранснефть") отказались говорить на тему, были ли у них аналогичные поломки. В российской "Транснефти" сообщили, что подобные проблемы испытывала еще и Сербия. Также там уверены, что украинская и белорусская часть нефтепровода не страдала от резиновых изделий. Их попадание в систему - не случайность, уверяют в компании: "Например, в Дагестане, когда воруют нефть, то под высоким давлением подают в трубу воду. В данном случае было совершено вброс резиновых изделий, которые привели к аварии счетчиков учета нефти. Поэтому невозможно было отследить, сколько нефти было прокачано ", - сообщил представитель" Транснефти "Игорь Демин.

Стоит отметить, что чешский участок "Дружбы" уже работает в штатном режиме.