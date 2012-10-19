ЦИК Грузии обнародовал окончательные итоги парламентских выборов

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщили представители ЦИК, в 41 из 73 одномандатных мажоритарных округов победили кандидаты от коалиции "Грузинская мечта", а в 32 - представители партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

По пропорциональным партийным спискам "Грузинская мечта" набрала 54,97% голосов избирателей, что позволило коалиции получить 44 из 77 мест по партийным спискам. Партия ЕНД набрала 40,34% голосов (33 места).

Таким образом, в новом парламенте коалиция "Грузинская мечта" получит 85 депутатских мандатов, а ЕНД - 65.

Первое заседание парламента нового созыва состоится 21 октября в Кутаиси.