Новый грузинский лидер передумал ехать в США

Об этом заявил Иванишвили после завершения встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Штефаном Фюле.

Ш.Фюле вместе с заместителем Верховного представителя ЕС по иностранным делам Хельгой Шмидт прибыл в Грузию с двухдневным визитом. В ходе встречи с Бидзиной Иванишвили Ш.Фюле передал ему официальное приглашение от руководства Евросоюза посетить Брюссель.

"У нас была очень интересная беседа, мы получили много советов и приглашение. Меня убедили, что мой первый визит должен состояться в Европе", - цитирует РИА «Новости».

Ранее свою первую зарубежную поездку в качестве премьер-министра Грузии Б.Иванишвили планировал совершить в Вашингтон.