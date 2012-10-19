Новый грузинский лидер передумал ехать в США
01:28, 19 октября 2012Мир
2555
Первый зарубежный визит лидера победившей на парламентских выборах коалиции "Грузинская мечта" и кандидата пост премьер-министра Грузии состоится в Брюссель
Об этом заявил Иванишвили после завершения встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Штефаном Фюле.
Ш.Фюле вместе с заместителем Верховного представителя ЕС по иностранным делам Хельгой Шмидт прибыл в Грузию с двухдневным визитом. В ходе встречи с Бидзиной Иванишвили Ш.Фюле передал ему официальное приглашение от руководства Евросоюза посетить Брюссель.
"У нас была очень интересная беседа, мы получили много советов и приглашение. Меня убедили, что мой первый визит должен состояться в Европе", - цитирует РИА «Новости».
Ранее свою первую зарубежную поездку в качестве премьер-министра Грузии Б.Иванишвили планировал совершить в Вашингтон.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter