Новый грузинский лидер передумал ехать в США

01:28, 19 октября 2012
Мир
2555

Первый зарубежный визит лидера победившей на парламентских выборах коалиции "Грузинская мечта" и кандидата пост премьер-министра Грузии состоится в Брюссель

Об этом заявил Иванишвили после завершения встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Штефаном Фюле.

Ш.Фюле вместе с заместителем Верховного представителя ЕС по иностранным делам Хельгой Шмидт прибыл в Грузию с двухдневным визитом. В ходе встречи с Бидзиной Иванишвили Ш.Фюле передал ему официальное приглашение от руководства Евросоюза посетить Брюссель.

"У нас была очень интересная беседа, мы получили много советов и приглашение. Меня убедили, что мой первый визит должен состояться в Европе", - цитирует РИА «Новости».

Ранее свою первую зарубежную поездку в качестве премьер-министра Грузии Б.Иванишвили планировал совершить в Вашингтон.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter